السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجيَّة العراقي يثمن موقف الدنمارك بتقديم قرار يجرم حرق القرآن أو إهانته

وزير الخارجيَّة العراقي
وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين

ثمن وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التي قامت بها، عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى.

 

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وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت أن ذلك جاء خلال تبادل للرسائل بين وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين ونظيره الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن .

وأكد حسين احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركيّ، إلا أن ذلك لا يعطي الحق في ازدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة، التي تحوز على احترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، مشيرا إلى أنَّ هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلميّ فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ أنَّ مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطيَّة الحرة، مُشيراً إلى أنَّ لدى حكومة بلاده نموذجا لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم، وسائر الكتب السماوية.

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