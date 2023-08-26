تسمم 10 عمال بعد تناولهم وجبة غذائية

أصيب 10 عمال بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذائية، داخل مزرعة بمنطقة الواحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من مستشفى أكتوبر بوصول 10 عمال مصابين بحالة تسمم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 عمال بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وبعمل التحريات تبين أن المصابين يعملون داخل مزرعة وأصيبوا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.