فايا يونان تريند جوجل بعد إذاعة حفل القلعة على الحياة

تصدرت المطربة فايا يونان التريند على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إذاعة حفلها على قناة الحياة في مهرجان القلعة مساء أمس الجمعة.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم أمس الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تألقت المطربة السورية فايا يونان في حفل افتتاح مهرجان القلعة الموسيقي، وخطفت قلوب جمهورها المصري.

فايا يونان



وأشعلت فايا أجواء النسخة الواحدة والثلاثين من المهرجان العريق بأولى مشاركاتها الرسمية، وأولى إطلالاتها على مسرح محكي القلعة الأثري عبر تقديمها توليفة من أشهر أغنياتها القديمة والحديدة، من بينها "يا قاتلي" و"بيناتنا في بحر" و"أحب يديك" و"شدى عقلي".

فايا يونان



كما فاجأت فايا الحضور بتقديمها وجبة مصرية بامتياز عبر ثلاثة أغنيات من روائع الزمن الجميل، منها "ساكن في حي السيدة" و"اسمراني اللون"، بجانب رائعة وردة "بتونس بيك" لتأسر بها مسامع مئات الحضور ممن شهدوا إطلالتها لأول مرة.

فايا يونان

واحتفلت فايا يونان مع محبيها المصريين بالعرض الحي الأول بمقتطفات من ألبومها "أصواتنا"، الذي خاضت خلاله مغامرة الغناء باللهجات العربية، منها التونسية والجزائرية والعراقية والخليجية، كما أهدت فيه هدية للمصريين عبر أغنية "طير قلقان".



ووضعت فايا مسك الختام على حفل افتتاح مهرجان القلعة بغنائها رائعة الكينج محمد منير "علي صوتك بالغنا" على طريقتها الخاصة، وتودع بها عشاقها المصريين قبل أن تنطلق من بعدها في جولة حفلات عربية بين الأردن وسوريا والعراق عقب جولتها التونسية.

فايا يونان

وكانت أحيت الفنانة السورية فايا يونان حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان المنستير الدولى في دورته الـ 50، والمقام بدولة تونس

وغنت فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وكانت أحيت الفنانة فايا يونان حفلها الغنائي الجديد في السعودية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة في عدد كبير من مدن المملكة.

فايا يونان

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وأقيم الحفل في الـ 18 من نوفمبر القادم على مسرح المرايا بمنطقة العلا بالسعودية.

أغنية فايا يونان دمشق

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ فايا يونان من خلال "دمشق"، والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:"جارَ الزمانُ وليلُ الدهرِ أعمانا فأشعلي البدرَ في عليائِك الآنا ما زلتِ أجملَ من شِعري وأغنيتي ولم يزلْ بردى في القلبِ شريانا دمشقُ يا قبلةَ الدنيا ممجدةً يا أوّلَ الأرضِ إنساناً وأوطانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ سبحانَ من صانَ فيك الحسنَ سبحانا دمشقُ لم ننكسرْ والريحُ عاصفةٌ ما يكسِرُ القلبَ أنْ كنّا ضحايانا وإنْ تنزّلَ من جرحِ البيوتِ دمٌ فجرحُ صدركِ ما أدماكِ، أدمانا لياسمينِ دمشقٍ قاسيونُ جثا وقاسيونُ أمامَ النارِ ما لانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ كلُ السيوفِ على أبوابِك انكسرتْ وسيف عزك براقٌ كما كانا...

فايا يونان

يذكر أن: توجت النجمة السورية فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية وذلك عن عام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في عملية "الكراود فاندينج" عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة.