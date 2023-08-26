الجمعة.. افتتاح مسجد جديد بمدينة البياضية بالأقصر

أعلنت مديرية الأوقاف بالأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، عن افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها، وتشييدها، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعه الغربية بالبياضية.



وأكد بيان صادر عن المديرية، أن افتتاح المسجد يتم يوم الجمعة المقبل، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف البياضية، والأهالي.

في سياق أخر، كانت مديرية أوقاف الأقصر نفذت قافلة دعوية موسعة، بمشاركة نخبة من الساده الأئمة المتميزين بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف، أنه شارك بالقافلة قيادات الدعوة بالمديرية على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير هذه القافله الموسعة.

وأضاف أنه تم عقد احتفالية كبرى بمسجد الحاج طه بقرية كومير، وذلك لتكريم حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي، والذي اشتمل على افتتاح الحفل بالقرآن الكريم وإلقاء كلمات دينية، ومشاهدة مواهب الإنشاد لطلبة البرنامج الصيفي، ثم توزيع شهادات التقدير للمتميزين من طلبه البرنامج الصيفي

جاء ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم في كافة أنحاء الدولة.