ليفربول يُعيد النظر في انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة السعودي

رفض ليفربول الإنجليزي رحيل نجمه اللامع محمد صلاح لـ اتحاد جدة السعودي، على الرغم من موافقة اللاعب على الانتقال لدوري "روشن" خلال الموسم الحالي.

وأوضح جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، عن وجود تفكير داخل مجلس إدارة ليفربول من الاستفادة من رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الريدز.

وشدد كاراجر في تصريحات تلفزيونية، عن أن إدارة الريدز تُفكر في رحيل الدولي المصري، في حالة وصل العرض المالي لـ 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أن المقابل المادي المطلوب في بيع صلاح "150 مليون"، سيجعل الصفقة تأخذ منعطف الفشل، خاصة مع تقدم اللاعب في العمر.

وأشار في تصريحاته إلى أن العرض المُقدم من الفريق السعودي، والمُقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني لا ينبغي مناقشته.

ونجحت إدارة اتحاد جدة في الحصول على موافقة نهائية من محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي، بعد الإغراءات الكبيرة التي وُعد بها اللاعب من قبل إدارة اتحاد جدة.

يذكر أن تعاقد محمد صلاح مع ليفربول مستمر حتى صيف 2025، بعد موافقة اللاعب على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم.