السيطرة على حريق نشب في غابة بمنطقة البلدة الحدودية بتونس

أكد رئيس دائرة الغابات بجندوبة لطفى الحمايدى أن أعوان الغابات والحماية المدنية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، سيطروا، على حريق نشب بغابة بمنطقة البلدة الحدودية مع الجزائر.

حرائق الغابات في تونس

وأضر الحريق الذى شبّ بعد ظهر يوم أمس على نحو ثلاثة هكتارات من الغابة الشعراء والصنوبريات دون أن تطال النيران المساكن القريبة نسبيا منها، وساند عدد من المواطنين والمتطوعين المتدربين مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات إخماد الحريق والحد من توسع دائرته.

وكانت ذات المنطقة قد تعرضت مطلع الشهر الجارى 8 أغسطس إلى حريق مماثل أضرّ بنحو 3 هكتارات من غابة الطبة الكحلة الحدودية قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده بتدخل من أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بالجهة.

وفى يوليو 2021 شهدت الجهة حرائق هائلة أضرت حوالى 1500 هكتار بمنطقة فج حسين قدرت خسائرها بنحو 12،5 مليون دينار وطالت إضرارها إلى جانب غابات الصنوبر والزان المساكن والمزارع والحيوانات.

وشهدت ولاية جندوبة خلال الصيف الجارى حرائق متعددة أكبرها حريق نشب بمعتم دية طبرقة والذى لم يحدد بعد حجم خسائره.