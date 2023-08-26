إصابة فينيسيوس تثير مخاوف الجهاز الفني لريال مدريد

تعرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد للإصابة خلال مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



أبدى الجهاز الفني لريال مدريد قلقه بعد إصابة فينيسيوس ومدى غيابه وسط حاجة الملكي لجهود النجم البرازيلي.

وكان فينيسيوس خرج من ملعب المباراة في الشوط الأول من اللقاء ضد سيلتا فيجو والذي انتهى بفوز الملكي بهدف نظيف سجله بيلنجهام.



وكشفت التقارير الصحفية، أن إصابة فينيسيوس في العضلة الخلفية اليمنى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات يوم الإثنين المقبل.



أضافت التقارير، أنه في حال تأكدت الفحوصات لإصابة فينيسيوس قد يكون اللاعب البرازيلي مهددا بالغياب ضد خيتافي مع مباراة سوسييداد بعد نهاية التوقف الدولي.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة كاملة بعدما جمع تسع نقاط بعد الفوز في مبارياته الثلاثة.

