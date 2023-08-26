يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

ويسهل تحضير أصناف عديدة طيبة المذاق بالدجاج الشهي وهذا ما يساعد الأمهات في تغيير بين الوجبات التي تقدم لأفراد أسرتها بين حين لآخر.

وبخطوات ثابتة حضري مسالا الدجاج بالزبادي وجددي في أطباق سفرتك.

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات متوسطة الحجم)

- لبن زبادي : كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- طماطم : 3 حبات (مهروسة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة صغيرة

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة كبيرة

- مسحوق الكاري : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثمّ أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتحمر.

أضيفي الفلفل الأحمر، والغارام ماسالا، والكاري، والملح، والفلفل الأسود، والكزبرة ثم قلّبي المكونات لعدة دقائق.

ضعي اللبن الزبادي، والبصل، والطماطم، ومعجون الطماطم، والثوم في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات حتى تتجانس تماماً.

اسكبي مزيج الزبادي فوق خليط الدجاج في القدر، واتركي المكونات على النار لحوالي 10 دقائق حتى يكثف قوام الصلصة.

أضيفي كريمة الطبخ وحركي الخليط لعدة دقائق.

اسكبي مسالا الدجاج في طبق التقديم وقدميه ساخناً.