مولودية وهران يعلن تعيين مضوي مديرا فنيا

أكد مولودية وهران الجزائري، اليوم السبت، تعاقده مع خير الدين مضوي، كمديرا فنيا جديدا للفريق الكروي الأول.

أضافت الشركة المالكة لنادي مولودية وهران، في بيانها الرسمي أن النادي تعاقد مع مضوي مع جهازه المعاون وسيبدأ عمله بداية من الغد.

ويستعد مضوي لقيادة مولودية وهران في معسكر إعدادي بداية من بعد غدا الإثنين، بعدما خاض التدريبات قبل 3 أيام.

وأكد النادي الجزائري في بيانه الرسمي، أن جميع المشاكل التي كانت داخل النادي في الفترة الماضية ، وأنها ستتعامل بشكل تدريجي مع التحديات المرتبطة مع بداية الموسم الكروي الجديد.

ويستعد مولودية وهران لمواجهة جمعية أولمبي الشلف في الجولة الافتتاحية للدوري الجزائري المقرر له في منتصف سبتمر المقبل.