هدوء حذر في الخرطوم بعد قصف الجيش السوداني لمواقع الدعم السريع

سادت حالة من الهدوء في الشارع السودان، بعد الاشتباكات الضارية التي شهدتها مناطق متفرقة في الخرطوم وأم درمان.

وحسب قناة الغد الإلكترونية إن حالة من الهدوء الحذر تسود الآن جبهات القتال في الخرطوم، على عكس ما كان يحدث في الصباح، الآن غابت طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة التي كانت تحلق دائما في مثل هذه الأوقات، كما غابت أصوات المدفعية الثقيلة والخفيفة التي بدأت منذ وقت باكر، واستهدفت مواقع وارتكازات عدة لقوات الدعم السريع.

وأضافت أن الجيش السوداني قصف مواقع وارتكازات في مناطق متفرقة جنوبي الخرطوم، بالإضافة إلى قصف منطقة سوبا شمالي النيل، وقصف آخر لمناطق شمالي بحري.

وأشارت القناة إلى أنه في صباح اليوم السبت، شاهد معظم سكان الخرطوم ألسنة من اللهب تتصاعد من مناطق قريبة من مطار الخرطوم، موضحا أنه بحسب المعلومات الأولية كان هذا نتيجة قصف جوي لبعض مخازن الوقود التابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة مطار الخرطوم.