 المنيا تواصل الجهود ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( زراعة 100 مليون شجرة ) مثمرة وزينة لمواجهة تحديات المتغيرات المناخية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الخاصة بالمناخ تزامنا مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال زراعة الأشجار المثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى وأحياء المنيا .

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بزراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمداخل الرئيسية لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

وأفاد رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن حى غرب المدينة ، نفذ اليوم زراعة 50 شجرة بطريق القاهرة - أسوان الزراعى لمدينة المنيا، تحت إشراف عماد محمود، محمد صابر رئيس الحى، كما تم ري الأشجار المزروعة، لإضفاء مظهر جمال بشوارع القرى.