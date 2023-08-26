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السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نوتنجهام يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول

مانشستر يونايتد ونوتنجهام
مانشستر يونايتد ونوتنجهام

يتأخر مانشستر يونايتد بالنتيجة أمام نوتنجهام فورست بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع على ملعب “أولد ترافورد”   اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

أحرزتايوو اونيى هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ويلي بولي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 17 أحرز الدنماركي كريستيان إريكسن هدف تقليص الفارق لصالح مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد تلقى الخسارة في المباراة السابقة أمام توتنهام بهدفين نظيفين.

 

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: أندري أونانا

 في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

 في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

 في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني

 ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، في ما يأتي نوتينجهام في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.


 


 

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