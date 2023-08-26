الدحيل القطري يكثف مفاوضاته لضم كوتينيو

بات النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق أستون فيلا قريبا من الإنضمام إلى الدوري القطري في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويملك كوتينيو عقدا مع أستون فيلا يمتد حتى عام 2026، وأصبح قريبا من الرحيل.



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الدحيل القطري توصل لإتفاق مع كوتينيو على الشروط الشخصية لعقده، لكن لا يوجد حتى الأن قرار نهائي من ناديه أستون فيلا.



وتابعت التقارير، أن المفاوضات مستمرة ويعمل نادي الدحيل بقوة على إتمام صفقة ضم كوتينيو وحسمها في وقت مبكر.

ويملك برشلونة نسبة 50 من قيمة إعادة بيع كوتينيو في المستقبل، بعدما أبرم صفقة انضمام كوتينيو إلى أستون فيلا مقابل مبلغ 20 مليون يورو.

