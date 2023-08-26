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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كييف تنتقد قرار بولندا بفرض مزيد من القيود على استيراد الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

 

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية بيان وزير الزراعة البولندي بشأن الموافقة على فرض قيود إضافية على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية عام 2023 من جانب بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا والمجر.

 

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وقالت الخارجية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت - "من غير المقبول على الإطلاق مواصلة القيود التجارية على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا بعد انتهاء الحظر الذي فرضته المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر".

 

وبحسب الوزارة، فإن نوايا إضافة منتجات أوكرانية أخرى إلى قائمة السلع المستوردة المحظورة غير واضحة تمامًا أيضًا.

 

وشددت الخارجية الأوكرانية على أن مثل هذه القيود الأحادية الجانب لا تتوافق مع روح ونص اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وأنظمة السوق الأوروبية الموحدة.

 

ودعت الوزارة الأوكرانية، الاتحاد الأوروبي والدول المعنية إلى إيجاد "حل متوازن"، وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة.

 

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