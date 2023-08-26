14 إنجازا تحقق خلال فترة تكليف رامي الدكاني رئيس البورصة السابق

نجح رامي الدكاني رئيس البورصة السابق خلال فترة رئاسته التي امتدت أكثر من عام للبورصة وانتهت الخميس الماضي 24 أغسطس 2023 في ترك بصمة بسوق المال.

تحقق خلال فترة "الدكاني" نحو 14 إنجازا منها زيادة أحجام التداول، وزيادة السيولة، وزيادات رؤوس الاموال، بالإضافة إلى جذب عدد من الشركات للقيد في السوق الرئيسي و سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضا التطوير المستمر للإفصاحات الصادرة عن تلك الشركات ورفع درجة جودتها، بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمار نحو الأسهم المدرجة بالبورصة، وزيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة سيولة الأسهم، زيادة عدد المستثمرين المسجلين، والعمل على تطوير البنية التكنولوجية والتنظيمية، وكذلك العمل على إطلاق سوق المشتقات خلال الربع الثالث من هذا العام وتأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص بهدف تسوية العقود الآجلة وجاري العمل على استكمال الهيكل الإداري والبنية التكنولوجية لها.

كما تم في عهده التعديلات التي تم استحداثها على نظام التداول ومن أهمها تعديلات طريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي، حيث تم تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين، وكذلك الإنتهاء من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة من "شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" إلى "الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" وفقا للقرارات ذات الصلة، وايضا البدء في نشر أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني للبورصة تزامنا مع إطلاق أول صندوق استثمار متخصص في الذهب في مصر، العمل على استحداث مؤشرات جديدة مثل مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، العمل على إنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH".