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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شاطئ جمصة.. يستقبل استعراضات فرقة ملوي الشعبية ضمن ليالي "ثقافتنا في إجازتنا"

عروض فرق ملوي للفنون
عروض فرق ملوي للفنون الشعبية

شهد مسرح شاطئ جمصة، ليلة جديدة من العروض الفنية لفرقة ملوي للفنون الشعبية بالمنيا ، و التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تستقبلها عدة محافظات ساحلية، وتشهد إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيراً من ألوان الفنون المتنوعة لفرق المحافظات المصرية.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة ملوى بفرع ثقافة المنيا ، مجموعة من الاستعراضات الفنية الشهيرة للفرقة منها "الذكر، الشعبيات، العصاية، خطبوني يا أبو الحسن، التحطيب، السحجة، أمان يا مراكبي، التنورة" الفرقة تدريب الفنان محمد شحاته.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تستمر العروض الفنية حتى 30 أغسطس الجاري 2023 