شاطئ جمصة.. يستقبل استعراضات فرقة ملوي الشعبية ضمن ليالي "ثقافتنا في إجازتنا"

شهد مسرح شاطئ جمصة، ليلة جديدة من العروض الفنية لفرقة ملوي للفنون الشعبية بالمنيا ، و التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تستقبلها عدة محافظات ساحلية، وتشهد إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيراً من ألوان الفنون المتنوعة لفرق المحافظات المصرية.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة ملوى بفرع ثقافة المنيا ، مجموعة من الاستعراضات الفنية الشهيرة للفرقة منها "الذكر، الشعبيات، العصاية، خطبوني يا أبو الحسن، التحطيب، السحجة، أمان يا مراكبي، التنورة" الفرقة تدريب الفنان محمد شحاته.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الفني بالمبادرة والمقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث تستمر العروض الفنية حتى 30 أغسطس الجاري 2023