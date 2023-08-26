هدى الإتربي تطل بالأبيض

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها ببعض الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وبدت هدى الإتربي بإطلالة أنوثية بيضاء عكس أنوثتها الطاغية، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بدون أكمام، صمم من قماش الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ناعمة ضفيرة طويلة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هدى الإتربي

هدى الإتربي وُلدت عام 1989 هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات. درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم «علي بابا» عام 2018. أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر 2020، بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح المهرجان.