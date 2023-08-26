مدينة الفتح بأسيوط: بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

أجرى الفريق الإداري بمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، زيارة تفقدية لمتابعة أعمال حفر وتوصيلات النت في قرية عرب مطير، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعمرو إسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير.

تأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى حياة سكانها.

وتهدف أعمال حفر وتوصيلات النت إلى توفير خدمات الاتصالات والإنترنت لسكان قرية عرب مطير. يأتي هذا ضمن جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية قوية وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

وخلال الزيارة التفقدية، قام الفريق الإداري بمراجعة سير العمل ومتابعة تقدم الأعمال حتى الآن. وتم التأكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، وذلك لضمان تقديم الخدمات الضرورية للسكان في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، أعرب عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح عن رضاه عن تقدم أعمال حفر وتوصيلات النت في قرية عرب مطير. كما أشاد بجهود العاملين والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ أعمال بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

ومن جانبه، ثمن عمرو اسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير مجهودات الجهات المعنية في إنجاز هذا المشروع المهم، وأكد أهمية توفير خدمات الاتصالات والإنترنت للسكان في القرية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي للقرية، وستعمل على تعزيز فرص التواصل والاندماج الرقمي للسكان.

ومن المتوقع أن يستفيد سكان قرية عرب مطير من خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انتهاء أعمال حفر وتوصيلات النت. ستتمكن الأسر والأفراد من الاستفادة من التكنولوجيا في حياتهم اليومية والعمل والدراسة عن بُعد، مما سيسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة فرص التنمية في المنطقة

وتؤكد الوحدة المحلية بانها تتابع عن كثب تنفيذ المشروع وتضمن جودة الأعمال والموائمة مع المعايير المحددة. وباستكمال هذا المشروع الهام، ستشهد قرية عرب مطير طفرة تنموية مهمة وتحسيناً في جودة الحياة لسكانها.

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير

"محلية الفتح" بدء حفر وتوصيلات النت فائق السرعة بقرية عرب مطير