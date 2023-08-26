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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة الأنبا شنودة تستضيف أنشطة الأرثوذكس غدًا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستضيف كنيسة الأنبا شنودة "رئيس المتوحدين" التابعة لإيبارشية الأقباط الارثوذكس في سوهاج، غدًا الأحد،  الانشطة الروحية الإسبوعية بمقرها بدءً من الساعة السابعة صباحًا. 

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تختتم الكنيسة آداء المراسم الروحية للقاء في تمام التاسعة صباحًا، وتضمن اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

شهدت الكنائس المصرية صباح الثلاثاء الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15  يومًا، وتمثلت الاحتفالات بإقامة زفة العذراء.


تعتبر "الزفة الروحية في عيد العذراء" إحدى مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة ويترأس الموكب كبار الكهنة أو أسقف الإيبارشية وتمر الزفة في جنابات الكنيسة حاملين أيقونات للعذراء ومرنمين لسيرتها بكلمات وألحان قبطية.


 وتخصص هذا الصوم بإسم  "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط  السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة. 
وخلال هذه الفترة امتنع الأقباط خلال الصوم عن تناول اللحوم مكتفين بالأسماك والأطعمة النباتية والزيوت فقط، وهناك أسر تفضل الامتناع عن المأكولات البحرية وتكتفي بوجبات تاريخية موروثة عن السابقين وهى "الشلولو والدقة".