سيدة تقدم على قطع العضو الذكري لزوجها في بني سويف

أقدمت سيدة بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، على قطع العضو الذكري لزوجها، بعدما شكت فى أقدامه على الزواج مرة أخرى قبل أيام من سفرة للعمل بإحدى الدول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد من مركز شرطة ببا ، يفيد استقبال قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزى زوج في العقد الخامس من عمره مصابًا بقطع في العضو الذكري، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى واتهام المصاب زوجته بإقدامها وعلى ذلك .

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة لاتهامهما بقطع العضو الذكرى لزوجها، لشكها بأن زوجها سيتزوج عليها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.