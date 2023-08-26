كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) "مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله .

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بالانتقال وسؤال شقيقه (مزارع) قرر أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد أحد الأشخاص"لا يعلمه" ولدى استبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عد من الطلقات)..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.