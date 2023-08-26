السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس النواب اليمني يطالب بإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام وإيقاف التصعيد العسكري

مجلس النواب اليمني
مجلس النواب اليمني

 

طالب مجلس النواب اليمني، المجتمع الدولي بإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام وإيقاف التصعيد العسكري وقتل الشعب اليمني، مؤكدة أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثيين على الاستمرار في التعنت ورفض كل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لبحث الأوضاع الراهنة في اليمن، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

 

واستعرض الاجتماع تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقًا للمرجعيات الثلاث التي تحفظ للشعب اليمني أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية، مؤكدًا أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل جماعة الحوثي.

 

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