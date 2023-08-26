إعدام بقرة لعدم صلاحيتها بالغنايم في أسيوط
شن مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، حملة رقابية وتفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم، بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط؛ للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للبيع للمواطنين.
واستمرت الإدارة البيطرية بمركز الغنايم، في بذل جهودها في ضمان سلامة وجودة اللحوم المعروضة للبيع، وتفتيش مجزرة قرية دير الجنادلة لمتابعة عملية الذبح، وأسفر التفتيش عن إعدام بقرة لا تصلح للاستهلاك البشري، بسبب إصابتها بالصفراء.
وحرصت الحملة على تفتيش أماكن عرض اللحوم في مدينة الغنايم وقرية العزايزة، وتم فحص الأختام الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري، وجرت الأمور بشكل سليم، حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات.
وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات الرقابية مستمرة، وسيتم تشديد الرقابة الصحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة في مركز ومدينة الغنايم. يأتي ذلك في إطار التزام السلطات المحلية بتوفير منتجات لحوم ذات جودة عالية وآمنة للاستهلاك البشري.
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