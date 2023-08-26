درة زروق تخضع لجلسة تصوير بـ"بيجاما" (صور)

خضعت النجمة درة زروق لجلسة تصوير جديدة عفوية وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

درة رزوق تواكب موضة البيجامات من جديد

وبدت درة بإطلالة عفوية ناعمة، حيث ارتدت بيجاما منزل صممت من قماش ناعم بالألوان الهادئة وهي جالسة على السرير تستحى القهوة.

واختارت ترك خصلات شعرها المبلل منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

درة

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

عن حياتها

حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).