ضبط 24 جوال ردة مغشوشة بالغنايم في أسيوط

نفذ مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، حملات تموينية مكثفة، بهدف القضاء على الغش التجاري، أسفرت عن ضبط عدد 24 شيكارة ردة مغشوشة سرس، كانت محملة على سيارة معروضة للبيع للجمهور في ناحية أولاد محمد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ العقوبات الرادعة في حق المخالفين، وفقًا للقانون.

وأكد مصطفى علي رئيس المركز ومدينة الغنايم، استمرار الحملات الرقابية الدورية لضبط الأسواق والاطمئنان على سلامة المعروض فيها، ورصد حالات الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة. يُعزى هذا التشديد في الرقابة والتحركات التموينية إلى التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية الجيدة وبأسعار مناسبة.

يجدر بالذكر أن هذه الجهود الحثيثة في مكافحة التجاوزات والغش التجاري هي جزء من رؤية المحافظة لتحقيق رفاهية السكان وتوفير بيئة تجارية نزيهة وسليمة. وتعكس هذه الإجراءات الحكومية الحاسمة التزام السلطات المحلية بردع المخالفين وتوفير الحماية والأمان للمستهلكين.

حملات لضبط السلع المغشوشة اسفرت عن ضبط عدد 24 شيكارة ردة مغشوشة

حملات لضبط السلع المغشوشة اسفرت عن ضبط عدد 24 شيكارة ردة مغشوشة

حملات لضبط السلع المغشوشة اسفرت عن ضبط عدد 24 شيكارة ردة مغشوشة