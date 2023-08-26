السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المالية الروسية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% بنهاية العام

أنطون سيلوانوف
أنطون سيلوانوف

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 بلغت 2.5% أو أكثر.

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وقال وزير المالية الروسي  وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - " إن نسبة النمو العام الماضي انكمشت لتصل إلى 2.1%، ولكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة 2.5% أو أعلى هذا العام"، متوقعا استمرار التضخم عند مستوى 6% مع التنسيق مع البنك المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها.

وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية الروسية خلال أغسطس الجاري، فإن نسبة عجز ميزانية البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو بلغت 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

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