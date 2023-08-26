مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط من تحديد مكان عنصر إجرامي شديد الخطورة في مركز شرطة منفلوط.

يُذكر أن هذا العنصر قد سبق اتهامه في 7 قضايا تتعلق بـ"شروع القتل" و "سرقة سلاح ناري بالقوة". ومحكوم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا في قضيتي "شروع القتل" و "السرقة بالإكراه" في مركز شرطة منفلوط.

وبعد تنفيذ جميع إجراءات الأمن والحصول على إذن مسبق من النيابة المختصة، تم استهداف هذا المسجل الخطير، لكنه لم يستسلم وبدأ في إطلاق النار على قوات الشرطة.

استخدم العنصر الإجرامي الرصاص الحي ضد القوات عندما شعر بتواجدهم وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على بندقية آلية و 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية.

ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية في محافظة أسيوط، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بهدف تحديد جميع التفاصيل وتبيان ملابسات الحادث.