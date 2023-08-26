الإيقاع بتشكيل عصابي لتزوير العملة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بالقاهرة) لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").. وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهماعليهما من(عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه،

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "مقلدة").. وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "مقلد") داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) "تم ضبطه"وبحوزته (٣ جهاز طباعة كمبيوتر - جهاز "سكانر" - جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور - شاشة جهاز كمبيوتر - كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات) ، وكذا (مبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية")..بمواجهته أقر بمزاولته نشاطإجرامى تخصص فىإصطناع وتزوير العملات المالية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالىالصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.