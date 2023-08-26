إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية بقرية مير بأسيوط

تمكنت الوحدة المحلية بقرية مير بمدينة القوصية بأسيوط، من إزالة حالتين تعدي في قرية السراقنا، وتضمنت الإزالات إزالة بلوك على مساحة 85 مترًا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحفر قواعد وشده خشبية في قرية الأنصار.

وأكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة الفدقوصية، على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والإزالات الفورية للمخالفات في جميع التعديات بقوة وحزم.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتعديات على الأراضي وضمان حفظ الشكل العام للقرى والمدن. تهدف هذه الإزالات إلى استعادة أملاك الدولة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

جدير بالذكر أنه سيتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الأخرى والازالات الفورية في المنطقة، بما يضمن سلامة وتطور البيئة المحلية. استجابةً لتوجيهات اللواء محمد عزت، ستظل الجهود مستمرة للحفاظ على الانضباط العام والتصدي للتعديات بصورة فعالة وقوية.

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية