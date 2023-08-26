نفذ جهاز النظافة في الوحدة المحلية بفزارة والوحدة المحلية بمير، بتنفيذ حملات النظافة اليومية، وتم رفع المخلفات وإزالة القمامة المتراكمة في القرى التابعة لمركز ومدينة القوصية.

وثمَّن رئيس مدينة القوصية، جهود عمال جهاز النظافة التابع لمجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، على تفانيهم وجهودهم المستمرة في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة والقرى.

وأعرب عن تقديره للأداء المتميز للعمال في ظروف عمل صعبة، مؤكداً أن النظافة هي عامل أساسي لخلق بيئة صحية سليمة والحد من انتشار الأمراض. وبفضل جهود فرق النظافة، تضمنت المدينة والقرى المركزية بقوصية بيئة نظيفة وصحية.

وتأتي هذه الحملات اليومية في إطار توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي بضرورة رفع المخلفات بصورة دورية صباحاً ومساءً. حيث يتم تنفيذ هذه الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المنطقة وتوفير بيئة صحية آمنة لسكانها.

وعلى صعيد آخر، يعملا فرج عبد المنعم بصفته رئيس الوحدة المحلية بفزارة وصفاء بدوي بصفتها رئيس الوحدة المحلية بمير، على تنسيق هذه الحملات وضمان سلامتها وفاعليتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المستمرة تعكس التزام الشامل للسلطات المحلية في تحقيق أعلى مستويات النظافة والرعاية البيئية.

وبهذه الجهود المتواصلة، يعزز سكان مدينة القوصية وقرى المركز الشعور بالرفاهية والاهتمام بالبيئة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملات في تعزيز وعي المجتمع وحث السكان على المشاركة الفعالة في الحفاظ على نظافة المنطقة والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في الوحدة المحلية لقريتي فزارة ومير بالقوصية