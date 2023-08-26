وزيرة الهجرة: عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن

ونسعى لادماجها في استراتيجيات عمل الدولة ..

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، ونسعى لادماجها في استراتيجيات عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

إستراتيجية فعالة لإدارة ملف الهجرة الدائمة

وأشارت وزيرة الهجرة إلى كافة أشكال التواصل التي تتبعها الوزارة مع المصريين بالخارج، وكذا المحفزات والبرامج التي تخدمهم وابنائهم واحفادهم في المهجر، بإلإضافة لعمل وزارة الهجرة على إستراتيجية فعالة لإدارة ملف الهجرة الدائمة والمؤقتة بشكل مؤسسي، واعادة التوطين ان لزم، ومكافحة الهجرات غير الشرعية.

التجربة الناجحة مع ألمانيا في توفير فرص الهجرة الآمنة

وفي هذا السياق أشارت إلي التجربة الناجحة مع ألمانيا في توفير فرص الهجرة الآمنة المؤقتة والدائمة لألمانيا بغرض التدريب والتشغيل من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهي التجربة التي نسعي للتوسع فيها مع مختلف دول العالم.

المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين

وقد استجابت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أثناء تواجدها بقبرص، لطلب الحكومة القبرصية، حيث التقت بماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل الرئيس نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول له فور مباشرة مهام عمله الرسمية.

جاء ذلك بحضور كلًا من أندري تريشينا رئيس إدارة خدمة المغتربين والعائدين القبارصة بالرئاسة القبرصية، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.