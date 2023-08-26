إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية بالقوصية

أصدر اللواء محمد عزت عبدالهادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بأسيوط، قرار بضرورة إزالة أي تعديات والتصدي لأي مخالفات بناءً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

وتمكنت الوحدة المحلية في قرية بني قرة، بقيادة المهندس رباح الميري، من إزالة حالتين من التعدي في حوض البلزقلوني بقرية بني يحيى وتحديداً في مساحة قيراط، حيث تم رصف حفر لبناء أساس، وإزالة شده خشبية كانت مستخدمة لصب سملات الدور الأرضي في عزبة روفائيل.

على صعيد آخر، أكد اللواء محمد عزت على أهمية أن يقوم رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة، من أجل التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ومنعها. يأتي هذا الإجراء لحفظ الأراضي الزراعية من التآكل والتبوير، والحفاظ على هذه الأماكن المهمة لاستقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وتعمل الوحدة المحلية بكفاءة وحزم في تنفيذ توجيهات اللواء محمد عزت، وتقوم بمتابعة جميع حالات التعدي والمخالفات في منطقتها، بهدف ضمان استخدام أراضي المزارعين والأملاك الدولية de المخصصة للزراعة فقط. تسعى الوحدة المحلية إلى تحقيق التوازن بين تطوير المنطقة وحماية مصالح أصحاب الأراضي الزراعية، مما يسهم في استمرارية الإنتاج الزراعي في المنطقة.

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في وحده بنى قره بالقوصية