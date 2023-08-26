الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة في الغردقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن للخردة بالمنطقة الصناعية شمال مدينة الغردقة وتمكنت هذه الجهود البارزة من إخماد النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى، حيث استنفرت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر الشرطة وقوات الإنقاذ فور تلقيها بلاغًا عن اندلاع حريق في المخزن المذكور بالمنطقة الصناعية بالغردقة.

كما تحركت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث، حيث نجحت في تطويق النيران والسيطرة عليها بجهود كبيرة ومتناغمة، وقد شاركت الوحدة المحلية الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في هذه الجهود بتقديم دعم لقوات الحماية المدنية من خلال توفير لوادر ومعدات خاصة للمساعدة في عمليات السيطرة على الحريق.

من جهة أخرى، باشرت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر بالتحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن استجابة الحماية المدنية الفورية والجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة قد ساهمت بشكل كبير في الحد من تفاقم الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، يظل تحقيق الأمان والسلامة في المنطقة الصناعية أمرًا جوهريًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية.