مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء ببني سويف

لقي مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء مباشرة عمله داخل محطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.

بلاغ مصرع مدير محطة مياه ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بمصرع مدير محطة معصرة أبو صير بدائرة مركز شرطة الواسطى، أثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بسيارة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفي يدعى "محمد سليمان عبد الحميد" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى.

نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.