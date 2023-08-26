القبض على مُتهم بسرقة "كاسيت" سيارة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال شروعه في سرقة "جهاز كاسيت" من داخل سيارة بأسلوب "الفك".

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وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه عدد 7 وقائع سرقة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية) "أمكن ضبطه".

وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهمن المُتهم بالسرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.