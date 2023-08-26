هاني البحيري لـ الوفد: صممت فستان سوسن بدر بمهرجان القاهرة للدراما منذ العام الماضي (تفاصيل)

تعد النجمة سوسن بدر من أرقي وأجمل نجمات الفن، لامتلاكها ملامح فرعونية جذابة وقوام ممشوق وذوق خاص جعلها مثال للاحتشام والنعومة وهذا ما اكدته بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمدينة العلمين أول أمس.

وخطفت سوسن بدر عدسات الصحافة والإعلام تتصدر أهتمام الجميع في مهرجان القاهرة للدراما بأناقتها البالغة وإطلالتها الساحرة التي حملت توقيع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

وكشف مصمم الأزياء هاني البحيري في تصريحات خاصة بـ "بوابة الوفد" كواليس تصميم فستان النجمة سوسن بدر في مهرجان القاهرة للدراما، مؤكدًا ان تم تصميمه منذ العام الماضي لتحضر به حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام في شهر ديسمبر ولكنها قررت ان تستبدله بفستان الكاب الذهبي.

وأوضح أن الفستان صمم قماش الشيفون باللون الأخضر الليموني ومع التل البيج المرصع بحبات الألماس الشوارفسكي واستغرق تنفيذه خلال 15 يوم.

وأضاف أن سوسن بدر تملك قوام ممشوق يجعلها تبدو مثل ملكات الفراعنة وهذا أكثر ما يميز طلتها أمام الجميع.

وأستطرد أن تجمعه علاقة قوية وودوده بالنجمة سوسن بدر وهذا ما دعم الثقة بيني وبينها، فهي أمرأة تملك ذوق خاص ومميز.

وتألقت سوسن بدر بإطلالة ساحرة تمزج بين الأنوثة والاحتشام في آ واحد لتبدو مثل الأميرات، حيث ارتدت فستان وطويل مجسم على قصة الدرابية ، بالأكمام الملكية، صمم من قماش الشيفون بلون الأخضر الليموني والتل البيج وزين من الأمام بحبات الكريستال واللألماس.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت لمسات هادئة من المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مهرجان القاهرة للدراما

ومهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mallفي مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية .

أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.