ندوة توعوية وجولة سياحية لطلاب المدرسة التكنولوجية بأسيوط

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، ندوة توعوية وجولة سياحية لطلاب المدرسة التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، وطلاب قسم الآثار والمعلومات بكلية الآداب من جامعة أسيوط، في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتحسين الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وإثراء معرفتهم بإمكانات بلادهم السياحية والأثرية،

وتم تنظيم هذه الفعالية في قرية بني عدي التي ثارت قريتها ضد الحملة الفرنسية في 18 أبريل 1799، واختير هذا التاريخ بوصفه عيدًا وطنيًا لمحافظة أسيوط.

وتناولت الندوة نقاشًا حول ثورة بني عدي ضد الفرنسيين، وتبعتها زيارة للنصب التذكاري لشهداء الثورة والمقبرة التي تحوي مقابر عدد من الشهداء، قُدمت أيضًا جولة لزيارة مزارات الشهداء بالإضافة إلى صعود التلال المحيطة المطلة على البلدة.

وفي ختام الزيارة، قام أعضاء هيئة أسيوط للوحدة المحلية ومركز شباب محافظة أسيوط بتسليم عدة كتيبات ترويجية حول إمكانات مصر السياحية والأثرية، وخاصة في محافظة أسيوط، للطلاب الذين شاركوا في الفعالية.

تأتي هذه الندوة والجولة السياحية ضمن جهود وزارة السياحة والآثار في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي في مصر، وتشجيع الشباب على استكشاف التراث السياحي لبلادهم، كما تهدف هذه الفعالية إلى نشر الوعي بمعالم محافظة أسيوط السياحية والأثرية وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة.