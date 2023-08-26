السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

برقية شكر من مصريين بالكويت لوزيرة الهجرة لنجاح مؤتمر "المصريين بالخارج 4"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تقدم ملتقى المصريين بالكويت ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بخالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي، وفريق عمل وزارة الهجرة على حسن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.

 

جاء ذلك ضمن رسائل مستمرة من المصريين بالخارج، إشادة بدور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، 

 

وأشاد خطاب الشكر بجهود الوزراة والقدرة على احتواء هذا العدد غير المسبوق من المشاركين على كافة المستويات وعلى وإدارة الحوار بهذا الشكل والأسلوب المحترف والراقي، وصولا إلى توصيات المؤتمر المرجوة.

 

مصريون بالكويت: ندعم بلدنا والقيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة

 

وأكد المصريون بالكويت على استمرار الدعم لبلدهم لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة،  والحفاظ على مقدرات الدولة ودعم رؤى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وانطلقت قبل أسابيع فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، وذلك  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي استضاف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطةجالية للمصريين بالخارج.

 

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