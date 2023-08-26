مياه أسيوط تناقش قياس المؤشرات تقييم الأداء

عُقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا هامًا برئاسة المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ لمناقشة قياس مؤشرات تقييم الأداء في الشركة. حضر الاجتماع أعضاء لجنة سلامة ومأمونية المياه المشكلة بالشركة، وذلك بهدف تطوير خدمات المياه وتحسين مستوى الأداء.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، أهمية بذل كل الجهود من قبل أعضاء اللجنة للارتقاء بالمستوى الخدمي وتحديد أهم الاحتياجات المادية والإنسانية المؤهلة التي من شأنها تحقيق الأهداف المطلوبة بأسرع وقت ممكن.

يأتي هذا الاجتماع كجزء من التحسين المستمر للشركة والسعي إلى تحقيق مستوى الأداء المطلوب، وتعزيز سلامة ومأمونية مياه الشرب في المنطقة، وهو أمر حاسم للشركة.

وجاءت الجهود في إطار حصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على المستوى الأول بين الشركات الشقيقة المُدرجة ضمن مؤشرات تقييم الأداء التابعة للشركة القابضة للمياه.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتحقيق التغييرات الإيجابية في أداء الشركة، وحث الجميع على تحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان توفير المورد الحيوي للماء بأفضل شروط، يسعى فريق العمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى تحقيق هذه الأهداف المستدامة والمرجوة بالتعاون مع الأطراف المعنية وفقًا للمعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.