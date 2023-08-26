علامات وأعراض تدل على الإصابة بمرض سرطان الرأس والرقبة

مرض السرطان .. هو مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالتوغل والانتشار ، وهو النمو والانقسام الخلوي غير المحدود"، هذه الخلايا المنقسمة لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها، أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية يُطلق عليها الانبثاث ، وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث على عكس الورم الحميد، الذي يتميز بنمو محدد وعدم القدرة على الغزو أوالقدرة على الانتقال.

هناك أسباب مختلفة لسرطان العنق والرأس، وتعتبر نظافة الفم أحد أكبر أسباب هذا النوع من السرطان نتيجة استهلاك التبغ والكحول، وقد يؤدي تناول المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ إلى تفاقم المشكلة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، يصعب اكتشاف أعراضه مبكرًا، لكن هناك عددًا من العلامات التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك انسداد ونزيف الأنف المتكرر، بالإضافة إلى ظهور المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق.

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية علامات وأعراض سرطان الرأس والرقبة للإصابة بالسرطان، وفقًا لتقرير موقع "healthline".

صعوبة فى التحدث أو التنفس :

إذا كان الشخص يواجه صعوبة في التحدث أو التنفس أو عدم الراحة أو الألم أثناء البلع ، فقد يكون هناك احتمال أن يكون ذلك علامة على سرطان الرأس والرقبة، وقد يكون الألم في الأذن علامة على وجود ورم خبيث أيضًا، من المهم أن يقوم الشخص الذي تظهر عليه هذه العلامات بزيارة الطبيب لإجراء فحص طبي.

بقع فى تجويف الفم:

قد تظهر بعض الأعراض في تجويف الفم والتي تشمل الأسنان واللسان وسقف الفم والفك، وقد يعاني الشخص من بقع حمراء أو بيضاء على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم أو حتى تضخم في الفك أو نزيف أو ألم في الفم، ويجب عدم تجاهل هذه الأعراض، وعلى الشخص زيارة الطبيب على الفور لأنها قد تؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة.

الألم والتورم فى الحلق:

يعتبر التورم والألم في منطقة الحلق من العلامات المبكرة لسرطان الحلق، فقد يعاني المرضى من ألم في الأذن وصعوبة في السمع بسبب سرطان الحلق.

انسداد الجيوب الأنفية:

يعد انسداد الجيوب الأنفية أو التهابات الجيوب الأنفية المتكررة علامة على الإصابة بسرطان الأنف، ويمكن أن يكون نزيف الأنف وآلام العين أو الالتهابات وحتى مشاكل الأسنان كلها مؤشرات على الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية.

تورم عظام الفك:

تورم عظام الفك، وخدر مزمن في عضلات الوجه والذقن والرقبة من الأعراض التي يجب عليك فحص الغدد اللعابية من قبل الطبيب.

كيف تقلل من مخاطر سرطان الرأس والرقبة؟

كإجراء وقائي، يمكن للناس اتباع بعض عادات نمط الحياة الصحية لتجنب هذا النوع من السرطان والتى تشمل:

الإقلاع عن التدخين، ارتبط السرطان بالتدخين، فالدخان سام ليس فقط للحلق وتجويف الأنف ولكن أيضًا للرئتين، ويمكن أن يزيد التعرض المتكرر للدخان من فرص الإصابة بالسرطان لتجنب الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يؤدي استخدام منتجات التبغ الأخرى مثل مضغ التبغ إلى زيادة المخاطر.

تعد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا من العوامل المساهمة في الإصابة بسرطان الفم والبلعوم، لذا يمكن أن يقلل الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن يؤدي استخدام مرطب الشفاه مع عامل الحماية من الشمس (SPF) إلى منع فرص الإصابة بسرطان الشفاه. سيضمن تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية أقصى حماية.

لا تضمن فحوصات الأسنان المنتظمة صحة الفم الجيدة فحسب ، بل يمكنها أيضًا الكشف عن أي علامات مبكرة للسرطان وبالتالي يصبح علاجها أسهل.