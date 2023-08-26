حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون بحي شرق أسيوط

حرص اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إعادة الانضباط إلى الشوارع، من خلال تفعيل الحملات الرقابية لرفع الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في هذا الصدد.

واتخذ عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق، قرارًا بتوجيه حملة مكبرة بإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي حي شرق أسيوط، وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.

وتمكنت الحملة، من رفع الاشغالات غير القانونية من شوارع الحي، ومن المخطط مواصلة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للتصدي للمخالفات وتطبيق القانون بحزم.

واتخذت الحملة إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تم رفع الاشغالات العشوائية والتعديات على الأملاك العامة، وفتح المجال أمام حركة المرور والمارة بحرية وسلامة.

ويأتي هذا الاجراء كجزء من جهود المحافظة لتطبيق الانضباط والقضاء على التجاوزات العشوائية التي تؤثر على سلامة الطرق وتعطل حركة المرور، وكذلك للمحافظة على منظر المدينة وتوفير بيئة حضرية نقية وتسهيل حياة المواطنين

واستقبلت هذه الحملة بإيجابية كبيرة من قبل المواطنين الذين شكروا الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط على جهودها في تحقيق الانضباط وتطبيق القانون. وتعتبر هذه الخطوة الحديدية مؤشرًا على رغبة الحي في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق بيئة حضرية منظمة وجميلة لأهالي المدينة.

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط

حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في حي شرق اسيوط