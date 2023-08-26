السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مقترح مصري خاص بتوثيق التاريخ المشترك للجاليات.. ومفوض شئون المغتربين يرحب

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أبدى ماريوس ليستويس، المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، استعداده للعمل وتنفيذ المقترح المصري الخاص بالتوثيق للتاريخ المشترك للجاليات من الدول الثلاث التي مازالت تحيا الي الان.

وأكد المفوض القبرصي، ان هذا المشروع ذا فائدة عطيمة وبُعد ثقافي متميز وتاريخي ممتاز، لافتًا إلى ضرورة الاسراع بالبدء في الخطوات التحضيرية علي مستوي التنفيذين لتسجيل فيلم وثائقي لنوثق العلاقات والتعاون المشترك.

 وأشار المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، الي ضرورة الاستعانة بالمكتبات الكبري للدول الثلاث في هذا الشأن.

جاء ذلك استجابة لطلب الحكومة القبرصية، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل الرئيس نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول له فور مباشرة مهام عمله الرسمية.

قدم المفوض ماريوس ليستويس الشكر لوزيرة الهجرة على استجابتها لعقد هذا اللقاء، والذي يحمل طابعا خاص، مشددا على ما يكنه القبارصة من حب عميق لمصر ولحضارتها، ومعربا عن تمنياته لوزيرة الهجرة بدوام النجاح والتوفيق.

جاء ذلك بحضور كلًا من أندري تريشينا رئيس إدارة خدمة المغتربين والعائدين القبارصة بالرئاسة القبرصية، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.

 

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