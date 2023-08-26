السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضمن فاعليات صيف شبابنا..

وزارة الرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الالكترونيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب الاورمان بمحافظة الدقهليه.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.

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