السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

قناوي يشيد بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.. و"بريكس" يحد من هيمنة التعامل بعملة واحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين باهتمام "الإتحاد" وغرفة القاهرة بملف العلاقات الخارجية بعد زيارة بعض الوفود الخارجية للاتحاد والغرفة عقب اعادة تشكيل مجلس الادارة مباشرة مثل وفد جمهورية تتارستان الذي زار اتحاد الغرف التجارية والوفد الصيني الحكومي الرسمي الذي زار غرفة القاهرة وتم بحث سبل التعاون علي الصعيد الاستثماري والصناعي والتجاري في قطاعات مختلفة.

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وأكد "قناوي" الي ان مثل هذه اللقاءات واستقبال الوفود تبشر بان المرحلة القادمة ستشهد خدمات حقيقية تفيد كافة الانشطة وتنمي اقتصاد بلدنا القومي في ظل التحديات العالمية التي تتطلب ان يتحد الجميع من حكومة ومجتمع الاعمال من أجل تخطيها وتحقيق التنمية.
ووجه " قناوي" التهنئة للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة غرفة المحافظات بعد التشكيل الجديد لمجالس الادارات لدورة 2023-2027 متمنيا ان تخدم هذه الدورة  كل القطاعات بما يحقق المصلحة العامة لمصر.
وعن انضمام مصر لتجمع البريكس" قال "قناوي" أن هذا التجمع سيكون مفيد علي صعيد تعدد العملات المتداولة بعيدا عن هيمنة عملة واحدة وهذا سينعكس ايجابيا علي كافة التعاملات الاقتصادية متوقعا نجاح هذا التجمع في ظل انضمام هذه الدول التي لها مميزات وثقل علي كافة المستويات.

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