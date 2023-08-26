إبداعات الصعيد وبحري والقناة.. عروض فرق قصور الثقافة تبهر رواد مهرجان العلمين

أبهرت فرق الفنون الشعبية بمهرجان العلمين للأسبوع الخامس على التوالي، خلال تقديم عروض، والمقدمة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رواد مهرجان العلمين.

الأنفوشي للفنون الشعبية

شارك في عروض أمس على الممشى السياحي بمدينة العلمين فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان التي قدمت باقة متنوعة من أجمل التابلوهات الاستعراضية السكندرية ومنطقة بحري والأنفوشي.

وتضمن البرنامج الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح بعدة فقرات عكست من خلالها التراث الفني والثقافي لمحافظة بورسعيد.

الأقصر للفنون الشعبية

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي باقة متنوعة من فقراتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق.

حضر الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعدد من القيادات الثقافية وسط حضور جماهيري كبير من زائري المدينة.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي، تحت شعار "العالم علمين".



"ثقافتنا في إجازتنا" تقدم أسبوعها الخامس بدمياط الجديدة ورأس البر

من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الخامس لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" سهرات فنية متنوعة من الفلكلور الصعيدي والفلاحي، والفن التلقائي المصري، أمام جماهير ومصطافي رأس البر بممشى النيل، ودمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية، وذلك ضمن فعاليات برنامج العروض الفنية الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عروضها أمس الأول برأس البر رقصات التحطيب، الذكر، التنورة، القصب، السحجة، العصايا، خطبوني يا أبو الحسن، أمان يا مراكبي.، وذلك بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

وضمن الفعاليات التي تقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، قدمت فرقة المطرية التلقائية للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد الشناوي أمام جماهير دمياط الجديدة عدد من الفقرات الغنائية والراقصة منها أغنية أنا صياد من المطرية للفنان محمود العاصي، أغنية الحلو نادى للفنان السيد البرمكي، أغنية يا ليل يا أنا أسعد القاسم، وذلك بحضور جيهان عبد السميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.