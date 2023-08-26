وزيرة الهجرة: النسخة الخامسة لـ "إحياء الجذور" ستركز علي مشروعات الطاقة الخضراء

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن الاتفاق والتنسيق مع الجانب اليوناني في شأن الترتيب لمؤتمر (3+1) والذي عادة ما يتم بين الوزراء الثلاث المعنيين في احد الدول الصديقة لثلاثتهمً في عنوان ذا اولوية بالنسبة لهم جميعا والدولة المضيفة، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" .

الشراكات العلمية او الإستثمارية

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى ان المؤتمر المقبل يمكن ان يركز علي الشراكات العلمية او الإستثمارية او الاجتماعية بينهم، لافتة الي ان التوجه خلال الاجتماع الاخير قد انصب علي عقد هذا الاجتماع في فرنسا او الولايات المتحدة، حيث تتميز بوجود الجاليات الثلاث فيها، وامكانية ان يركز هذه المرة علي الاستثمار ومشروعات التعاون المشترك، اخذا في الاعتبار الظرف العالمي.

وبدوره رحب المفوض ماريوس ليستويس، بالمقترح ووعد بدراسته والبدء في التنسيق علي مستوي التنفيذين للتحضير لهذا الاجتماع والتشاور بشأن كافة التفاصيل.

عقد اجتماعات افتراضية

وأشارت الوزيرة الي امكانية ان تركز النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" علي التعاون بشأن مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر من خلال خلق قنوات اتصال وتعاون وورش عمل، وفعاليات سنوية بين خبراء الجاليات الثلاث في تلك المجالات قبل بداية المؤتمر لتصل به الي نتائج ذات فائدة، وقد تم الاتفاق علي عقد اجتماعات افتراضية علي المستوي الوزاري للتنسيق بشأن هذا المؤتمر.

خدمة المغتربين والعائدين

جاء ذلك استجابه لطلب الحكومة القبرصية، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل الرئيس نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول له فور مباشرة مهام عمله الرسمية.

بحضور كلًا من أندري تريشينا رئيس إدارة خدمة المغتربين والعائدين القبارصة بالرئاسة القبرصية، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.