تحرير 88 محضر تمويني لمخالفات بالمخابز البلدية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين

قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس جنوب المنيا، إن الوحدة المحلية حررت 20 محضرا تموينيا، خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية على المخابز البلدية بقريتى ، نزلة البدرمان ، و كفر خزام ، للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم نظافة ، عدم صرف بون)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية حررت 57 محضرا تموينيا متنوعا منها، 30 محضرا للمخابز بنطاق مجلس قروى اتليدم، بالإضافة، إلى 27 محضرا تموينيا بقرى المركز ، حيث شملت المحاضر ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل تجارى - عدم الإعلان).

وأشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، إلى تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا ، خلال حملة على المخابز البلدية و الأسواق ، حيث تنوعت المحاضر بين ، ( ذبح خارج المجازر - البيع بأزيد من السعر الرسمى - تجميع خبز بلدى - نقص وزن - عدم الإعلان - عدم نظافة - حيازة سلع تموينية مدعمة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .