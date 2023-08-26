تعرف على عقوبة استخدام الكلاب في الترهيب

أصبحت تربية الكلاب في البيوت، واحدة من مظاهر الثراء لطبقة معينة، وانتشرت تلك الظاهرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهناك فئة أخرى تستخدم الكلاب الشرسة في تصفية الحسابات مع خصومهم، وإثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين.

وتعتبر أخر واقعة شاهدة على استخدام الكلاب في الترهيب وبث الخوف والفزع في نفوس المواطنين، ما تعرض له عامل بمحل في منطقة المطرية بالقاهرة على يد 3 أشخاص، بعد ان اتهموه بسرقة كاسيت وسماعات من أحدهم، وعند رفضه الإفصاح عن مكان إخفائها، استدرجوه لأحد الأماكن بحجة إنهاء الخلاف.

بعد توجه الشاب معهم اصطحبوه لإحدى الشقق واحتجزوه بداخلها واستخدموا كلب شرس في عقره وترهيبه؛ لإجباره على الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات، لكن صرخات الشاب الضحية وصلت إلى الجيران، الذين أبلغوا الشرطة بصدور صوت استغاثة من إحدى الشقق في منطقة النزهة، وانطلقت قوة أمنية، وتمكنت من تحرير الشاب المحتجز وضبط المتهمين وبصحبتهم كلب استخدموه في ترهيبه.

وخلال التحقيقات اعترف الجناة بالجريمة بينما الشاب الضحية أنكر قيامه بسرقة أحد المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على الكلب.



وفي ذلك الصدد قال محمد بسيوني الخبير القانوني أن المادة 163 من القانون المدني، تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، حيث إن الكلب لا نستطيع محاسبته مدنيًا، ومن هنا تنتقل المسئولية على مالكه، الذي يعتبر حارسًا عليه، ومسئول عن تصرفاته، سواء كانت حدثت عن عمد أو بإهمال منه.

وأشار إلى أن كل مالك لكلب أو حارس له، يكون مسؤولًا بتعويض الغير عن كل تصرفات من هذا الحيوان تسبب في إحداث ضرر بالغير، بشرط إثبات حدوث خطأ من المالك أو الحارس، وعدم استغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، مثل أن يكون الحيوان في قفص، والمجني عليه ذهب للقفص وفتحه بنفسه.



وذكر أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وأكد أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تفاصيل احتجاز شاب بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام "كلب") وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا بإحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" إستخدموه لعقره وتصويره.. تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الإعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر ارتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.