إزالة 239 حالة إشغالات بالطريق العام في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ، في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط بالشارع المنياوي، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة ، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام ، حيث شملت الحملات شارع بورسعيد، وطريق البحر، وطريق الدليل ، وأسفرت عن تحرير 150 محضرا مخالفا منها، (29 محضر إشغال و121 إزالة إدارية).

والسياق ذاته قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية شنت حملة لرفع الإشغالات، من كورنيش النيل بحى شمال المدينة، وذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة، والقضاء على العشوائية، مؤكداً أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، إلى أن الوحدة المحلية حررت 89 مخالفة خلال حملة إشغالات، بمحيط حي شمال مدينة ملوى، تنوعت بين إشغال طريق وإزالة إدارية و بائع متجول، مؤكداً تكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الإنضباط والسيولة المرورية، والحفاظ على حرم الطريق .