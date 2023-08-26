القاهرة تستضيف أضخم تجمع لصناع الصلب العرب أكتوبر القادم

تستضيف القاهرة فى الفتره من 29 إلى 30 اكتوبر القادم قمة الصلب العربى فى دورتها رقم 16 ،وتعد القمه هى أضخم تجمع لصناع الصلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد كبير من منتجى التكنولوجيا المتعلقه بصناعة الصلب أمثال دانييللى، وميدريكس، و، SMS .

يشارك فى أعمال القمه كبرى الشركات العربيه المنتجه للصلب بكافة تشكيلاته ومنها ، مجموعة العز، السويس ،المراكبى، العشرى وغيرها من مصر ،ومن المملكه العربيه السعوديه تشارك مجموعة سابك ، الراجحى،الإتفاق ،ومن الإمارات حديد الإمارات ،ومن قطر ستشارك الشركه العملاقه قطر ستيل ،بالإضافه إلى شركات من ليبيا، والأردن والمغرب والجزائر والبحرين وسلطنة عمان .

تتناول إجتماعات قمة الصلب العربى واقع صناعة الصلب فى المنطقه العربيه وشمال أفريقيا فى ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه وهما من أكبر الدول المنتجه للصلب وخاماته على مستوى العالم .

كما تتناول أعمال القمه معدلات الإنتاج والإستهلاك قصيرة وطويلة الأجل ،ومدى إمكانية إنتاج صلب خال ٍ من الكربون بإستخدام الهيدروجين الأخضر والطاقه النظيفه.